Trabzonspor, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo mavili takım, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.