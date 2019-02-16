Son Dakika Haberleri: Trabzonspor İstişare Kurulu'nu Oluşturmak İçin Bir Araya Geldiler

Trabzonspor İstişare Kurulu'nu Oluşturmak İçin Bir Araya Geldiler

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü'nün yeni tüzüğünde yer alan 52. madde gereği 'İstişare Kurulu' oluşturmak için Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, eski başkan ve asbaşkanlar ile bugün bir araya geldi.

Trabzonspor İstişare Kurulu'nu Oluşturmak İçin Bir Araya Geldiler, System.String[]
Trabzonspor Kulübü'nün yeni tüzüğünde yer alan 52. madde gereği 'İstişare Kurulu' oluşturmak için Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, eski başkan ve asbaşkanlar ile bugün bir araya geldi.

Divan Başkanlık Kurulu geçtiğimiz hafta Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere eski başkanlarla birlikte eski asbaşkanlara davet yazısı göndermişti. Bu davet yazısı doğrultusunda Ziyabey Tesisleri'ndeki Divan Başkanlık Kurulu'nda bugün Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, eski başkan ve asbaşkanlar ile bir araya geldi. Kurulun ilk toplantısında toplantıya katılan isimler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir genel sekreter olmak üzere 3 üyeden oluşacak 'İstişare Kurulu'nun belirleneceği, bununla ilgili basına bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan yeni tüzükte yer alan 52. madde gereği 'İstişare Kurulu' olağanüstü durumlarda kendiliğinden ya da organ-kurulların talebi üzerine yol gösterici görüşler açıklayabilecek. Seçimli genel kurul toplantılarında tüm başkan adayları ile görüşüp mutabakat sağladıktan sonra genel kurul divanını oluşturabilecek. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Mehmet Yiğit Alp, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor
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