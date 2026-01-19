Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalıştı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasınnı hazırlıklarına yarın devam edecek.