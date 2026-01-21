Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili oyuncular, taktik çalıştı.
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Nijeryalı forvet Paul Onuachu da idmanda yer aldı.
Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
