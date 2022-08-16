Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika
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Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta hangi kanalda?

16.08.2022 22:27
Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Rakip, Danimarka şampiyonu Kopenhag. Bordo-Mavililer, güçlü rakibi karşısında iyi bir sonuç alarak önümüzdeki hafta 40 bin taraftarı önünde oynayacağı rövanşa avantajlı bir şekilde çıkmak istiyor. Peki, Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Kopenhag ne zaman?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.Peki, Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Kopenhag ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Ağustos Salı günü oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçının başlama saati, 22.00. Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçını, 37 yaşındaki Oliver yönetecek.

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