Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.Peki, Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - Kopenhag ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Ağustos Salı günü oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçının başlama saati, 22.00. Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçını, 37 yaşındaki Oliver yönetecek.