Trabzonspor'dan hakem isyanı - Son Dakika

Trabzonspor'dan hakem isyanı

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Süper Lig'in 2. haftasında 0-0 sona eren Denizlispor maçı sonrası hakemlere sitem etti.

Trabzonspor'dan hakem isyanı, System.String[]

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Süper Lig'in 2. haftasında 0-0 sona eren Denizlispor maçı sonrası hakemlere sitem etti.

Trabzonspor'un resmi sitesinden yazılı bir açıklama yayımlayan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, hakemlere sitem ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri adaletin sağlanamamasıdır. Bunu sağlayacak bir yapı kurulamadığı sürece adaletsiz kararlar can yakmaya devam edecektir. Süper Lig'in henüz ikinci haftası geride kalmışken takımımız aleyhine yaşanan fahiş hakem kararlarıyla puan ya da puanlarımız çalınmıştır. Takım anlamında eksik olmamız elbette bizi bağlar. Bu bizim sorunumuzdur. Ancak bu eksikliğimiz bahane edilerek hakemlerin, haysiyetsizce bir şekilde aleyhimize verdiği kararları meşrulaştırmaz. Son iki haftada gördük ki 'sözde' yenilenen Merkez Hakem Kurulu yine eyyamcı, yine lobici, yine emir eri! Yine birilerinin ekmeğine yağ sürecek şekilde ligi dizayn ediyorlar. Serdar Tatlı yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor'un maçlarını izliyor mu?

Geçtiğimiz hafta oynadığımız karşılaşmada Ekuban'a verilmeyen ancak rakip takım oyuncusuna verilen penaltı Serdar Tatlı ve MHK üyelerinin yüzünü kızartıyor mu? Tüm futbol kamuoyunun gülerek yorumladığı bir penaltı pozisyonu sonrası takımımızın 10 kişi kalarak puan kaybetmesi karşısında Sedar Tatlı ve MHK üyeleri utanıyor mu? Bugün Afobe'nin, Nwakaeme'nin ve Serkan Asan'ın pozisyonlarına penaltı kararı veremeyen, iki metre önündeki penaltı pozisyonu için verdiği kararı VAR protokollerine tamamen aykırı bir şekilde geri alan Volkan Bayarslan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun Trabzonspor'a karşı sergiledikleri haysiyetsizce tavır Serdar Tatlı ve MHK üyelerini rahatsız ediyor mu? Maçın orta hakemi Bayarslan'ın geçmiş yıllarda Trabzon'da yaşadığı talihsiz bir olayın intikamını almasına seyirci kalan Serdar Tatlı ve MHK üyelerinin vicdanları sızlıyor mu?

Bu kararlar hata değildir! Bu kararların tamamında kasıt vardır! Bu kararların tamamında art niyet ve planlı bir organizasyon vardır. Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'yi adaletli davranmaya ve ahlaklı olmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde ligin bu şekilde sürdürülemeyeceğini futbol kamuoyuna ilan ediyoruz."

(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Serdar Tatlı, Trabzonspor, Hakem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan hakem isyanı - Son Dakika Spor

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