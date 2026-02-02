Trabzonspor Kupada 291. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Trabzonspor Kupada 291. Maçına Çıkıyor

02.02.2026 10:20
Trabzonspor, Fethiyespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 291. maçına hazırlanıyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında sahasında oynayacağı Fethiyespor maçıyla birlikte kupada 291. maçına çıkacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında yarın sahasında 20.30'da Fethiyespor'u konuk edecek. Kupada A grubunda mücadele eden bordo-mavililer, Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olurken, deplasmanda İstanbulspor'u ise 6-1 mağlup etmişti. Karadeniz ekibinin grupta 3 puanı bulunuyor.

Kupa'da 291. maç

Trabzonspor, Fethiyespor müsabakasıyla kupada 291. maçına çıkacak. Geride kalan 290 mücadelede 175 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 503 gol gönderen bordo-mavililer, kalesinde ise 234 gol gördü.

17 final oynadı, kupayı 9 kez kazandı.

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan ve 9 kez mutlu sona ulaşan Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından bu organizasyonda en çok kupa kazanan üçüncü takım konumunda yer alıyor.

Türkiye Kupası'na 2. Lig'den itibaren katılmaya başlayan Trabzonspor, Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonundan sonra organizasyonun en önemli takımlarından biri haline geldi. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da finale çıkan Trabzonspor, turnuva tarihinde toplam 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini; 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti.

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon ise Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. - TRABZON

Kaynak: İHA

