Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

23.11.2020 15:07
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular yenilenme, ikinci gruptakiler ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Ünlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cani damat: Eşimi ve çocuğumu göstermedikleri için yaptım Dağlık Karabağ'da çarpışan baba oğul, yıllar sonra köylerine kavuşup toprağı öptü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü
2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor 2021 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 zam gelmesi bekleniyor         
14:46
Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak         
14:16
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı         
13:56
Otomobilin bagajını açmak için araçtan indi, hızla gelen tırın altında metrelerce sürüklendi Otomobilin bagajını açmak için araçtan indi, hızla gelen tırın altında metrelerce sürüklendi         
13:47
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti Taksici, aracında unutulan 2 milyon 800 bin TL'yi yabancı uyruklu sahibine teslim etti         
12:45
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 15:16:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei