Trabzonspor'u reddeden CAS'tan çifte standart! Skandal davada yeni belge

Spor Arena/ Koray DURKAL - Trabzonspor'un güçlü belgelerle yaptığı itirazını reddeden Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), yalancı tanıkla destekli şişirilmiş rakamlarla savunma yapan Manchester City'nin teklifini kabul ettiği iddiaları Avrupa basınına bomba gibi düştü. Alman Der Spiegel dergisinin, ele geçirdiği belgeleri Kasım 2018'de yayımlamasıyla başlayan soruşturmada City'nin sponsorluk anlaşmalarını şişirdiği, mali fair play kurallarına uymuş gibi görünmek için bilerek UEFA'yı yanılttığı söyleniyordu.

CAS, 'Kanıt yok' demişti

Bilindiği gibi City, mali fair play kurallarını 'ağır ihlal' gerekçesiyle, UEFA tarafından Avrupa'daki kulüpler şampiyonalarından önümüzdeki iki sezon men edilip ve 30 milyon Euro para cezasına çarptırılmıştı. City, davayı CAS'a götürerek men cezasını kaldırtmıştı. Para cezası ise 30 milyondan 10 milyon Euro'ya düşmüştü. Dava sürecinin ardından CAS, 93 sayfalık bir rapor yayımladı. Mahkemenin yayımladığı raporda UEFA'nın iddialarının asılsız olmadığı ancak City'nin gizli sponsorluk anlaşmaları yaptığına dair yeterli derecede kanıt olmadığı belirtildi.

City'den yeni açıklama

Kararın açıklanmasından iki gün sonra, davada ifade veren Simon Pearce'ın, yalan ifade verdiğini iddia eden dergi, delil olabilecek yeni e-mailler yayımladı. Dava sırasında şişirilmiş sponsorluk ödemeleriyle ilgili sorulara "Yapmadım" diyen Pearce'ın ortaya çıkan yeni delillerde 99 milyon Pound'luk bir ödeme yaptığı ortaya çıktı. City kulübü iddialarla ilgili bir açıklama yaparak "Der Spiegel'in gündeme getirdiği sorular ve meseleler, CAS tarafından ayrıntılı yargılama ve gerekli süreçlerden sonra tam olarak karara bağlanan bir davayı kamuoyu önünde yeniden yargılama ve baltalama girişimi gibi görünüyor denildi.