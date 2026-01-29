Trabzonspor, Umut Nayır ile Anlaştı - Son Dakika
Trabzonspor, Umut Nayır ile Anlaştı

Trabzonspor, Umut Nayır ile Anlaştı
29.01.2026 22:09
Trabzonspor, forvet Mehmet Umut Nayır ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR, forvet oyuncusu Mehmet Umut Nayır ile sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, Konyaspor'un oyuncusu Umut Nayır ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2025-2026 futbol sezonunun ikinci yarısı için 21 milyon TL, 2026-2027 futbol sezonu için ise 47 milyon 250 bin TL garanti ücret ödenecek.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi: "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 yıl + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 21.000.000.-TL, 2026-2027 futbol sezonu için 47.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Umut Nayır için "Hoş geldin" mesajı yayımladı. Tecrübeli forvetin, yarın oynanacak Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

