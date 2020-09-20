Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de dün Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, 26 Eylül Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de dün Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, 26 Eylül Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi. Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise taktik antrenmanı gerçekleştirdiği bildirildi.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Pereira ve Marlon'un takımdan ayrı koşu yaptıkları, Yusuf Sarı'nın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Ekuban, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

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