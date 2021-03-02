Trabzonspor Yöneticisi Sertaç Güven, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Trabzonspor Yöneticisi Sertaç Güven, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

02.03.2021 10:19
Trabzonspor Yöneticisi Sertaç Güven, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Personel ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, bordo-mavili taraftarları özlediklerini, futbolun onlarla daha güzel olduğunu belirterek, "Fenerbahçe karşısında hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak Trabzonspor, zirve mücadelesini hiçbir...

Trabzon spor Kulübü Personel ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, bordo-mavili taraftarları özlediklerini, futbolun onlarla daha güzel olduğunu belirterek, "Fenerbahçe karşısında hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak Trabzonspor, zirve mücadelesini hiçbir zaman bırakmayacaktır." dedi.

Güven, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Trabzon basınının ülkenin en köklü yapılarından birine sahip olduğunu belirten Güven, "Tarihi 1900'lü yılların başına dayanıyor ve bugüne dek hep büyüyerek geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Trabzon bu alanda dördüncü sırada yer alıyor. Gerek ulusal gerekse yerel basınımız çok güçlü. Bunda da en temel faktör Trabzonspor'umuz. Haliyle hep beraberiz ve birbirimize de yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Güven, TSYD Trabzon Şubesi'nin bu anlamda önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydederek, "Gerek kulübümüzle olan ilişkilerde gerekse basın mensuplarımızın koordinasyonunda başarılı işlerin altına imza atıyorlar. TSYD Trabzon Şubesi'nin yeni yeri gerçekten çok güzel oldu. Böylesi vizyoner bir yeri Trabzon basınına kazandıran sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Fenerbahçe maçında galip gelmeyi çok istedik"

Fenerbahçe maçındaki mağlubiyetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güven, şunları söyledi:

"Galip gelmeyi çok istedik. Ancak başarılı olamadık. Üzüntülüyüz tabii ki. Galibiyet serimizi devam ettirmeyi arzuluyorduk, olmadı. Karşılaşmayı yöneten hakemlerin de bazı tartışmalı kararları sonuca etki etti. Ben şahsen Türkiye'de futbolun baştan aşağı yeniden ele alınarak yeni bir anayasasının yazılması taraftarıyım. Yani isimler değişiyor, anlayış değişmiyor. Ülkemizde futbol, milyonlarca insanın takip ettiği bir alan. Milyarlarca lira paranın döndüğü bir endüstri. Siz burayı doğru ve adaletli yöneterek marka değerine değer katmak zorundasınız. Ama her maç hakemleri konuşarak, kararları tartışarak bunu başaramayız. O yüzden bütün futbol paydaşları bir araya gelerek yeni bir futbol anayasası yazmalı ve futbolumuza yeni bir vizyon getirmeliyiz."

"Hocamız Abdullah Avcı'ya güvenimiz tam." diyen Güven, "Mental olarak ve oyun olarak aşağıya doğru giden takımımızı yukarıya taşıdı. Devre arası transferlerin de takımımıza katkısı büyük oldu. Önümüzde daha oynayacağımız çok maç var. Haliyle umutsuzluğa kapılmadan yolumuza devam edeceğiz. Sezon sonu nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Taraftarımızı özlüyoruz"

Güven, futbolun dünyada ve Türkiye'de çok hızlı gelişerek önemli bir endüstri haline geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Özel sektörde faaliyet gösteren şirketler gibi spor kulüplerinin de strateji, insan kaynağı, finans, marketing alanlarında çok profesyonel yönetilmeye ihtiyacı ortaya çıktı. Keza bunu başaramayan kulüpler artık çok zorlanmakta, sportif ve ekonomik başarı gösterememekte. Spor yöneticiliği ve özel sektör yöneticiliğinin artık farkı yok. Yalnız spor kulüplerini özel şirketlerden ayıran en temel fark taraftarlar. Finansal anlamda en karlı kulüp de olsanız, taraftar her zaman sportif başarıyı ön planda tutuyor."

"Zirve mücadelesini bırakmayacağız"

Pandemi nedeniyle taraftarlarından ayrı kaldıklarını ifade eden Güven, "Taraftarlarımızı özlüyoruz. Futbol onlarla çok daha güzel. Taraftarlarımız olsaydı, bugün daha farklı bir noktada olabilirdik. Fenerbahçe karşısında hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak Trabzonspor, zirve mücadelesini hiçbir zaman bırakmayacaktır." diye konuştu.

Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yeni binanın hizmete açılmasında yaptığı katkılarından dolayı Sertaç Güven'e plaket verdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Yöneticisi Sertaç Güven, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok Kısıtlamalar için yaptığı tabloyu, Fatih Altaylı "Hazırlattık" diyerek servis edince tepki gösterdi: Çaldık demeliydin Şansal Büyüka'dan çarpıcı iddia: Ozan Tufan 5 kilo aldığı için ilk 11'de yer almadı 400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge sıralayıp uyardı: Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı İstanbul'da normalleşme sonrası neleri yapmak serbest, neler yasak? İşte merak edilen sorunun yanıtı İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti
Kaptan Valentin Stocker kadro dışı kaldı, 2000 Basel taraftarı sokaklara döküldü Kaptan Valentin Stocker kadro dışı kaldı, 2000 Basel taraftarı sokaklara döküldü         
10:11
SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir         
09:57
AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış         
09:44
Köpeklerin saldırısı sonucu dereye düşen karacaya buz gibi sudan çıkartarak kalp masajı yaptılar Köpeklerin saldırısı sonucu dereye düşen karacaya buz gibi sudan çıkartarak kalp masajı yaptılar         
09:36
4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi 4 ay önce doğum yapan Sinem Kobal, fazla kilolarının hepsini verdi         
09:27
Oğlunu Oğlunu "Allah yoluna kurban ettiğini" söyleyerek ensesinden bıçakladı! Cani babanın ifadesi kan dondurdu         
09:05
Çiğ köfte acılı diye genç çalışanı darbeden şahsın akrabaları dükkanı bastı! Bira şişesiyle camları kırdı Çiğ köfte acılı diye genç çalışanı darbeden şahsın akrabaları dükkanı bastı! Bira şişesiyle camları kırdı         
08:11
Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu         
03:46
Saatler önce aldığı lüks otomobil, seyir halindeyken cayır cayır yandı Saatler önce aldığı lüks otomobil, seyir halindeyken cayır cayır yandı         
00:33
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı         
00:25
Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık         
23:54
Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu         
22:26
Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı         
19:35
Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok         
17:52
Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi         
16:07
Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?         
13:44
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 10:28:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor Yöneticisi Sertaç Güven, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei