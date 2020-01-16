Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçından notlar

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçına çıktı.

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçından notlar, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçına çıktı.

Futbola 12 yaşında Trabzonspor altyapısında başlayan Hüseyin Çimşir, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 40 yaşında getirildiği teknik direktörlük görevinde ilk kez bordo-mavili takımın başında sahada yer aldı.

En son 2008-2009 sezonunda bordo-mavili formayı giyen Hüseyin Çimşir, 10 sezon sonra bu kez teknik direktör olarak sahaya çıktı.

Bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e tezahüratlarla maç öncesi destek verdi.

Eksikler fazla

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Sturridge, Novak, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da transfer görüşmeleri yapmak için izin verilen Avdijaj ile Fernandes de kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Ndiaye 11'de

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, yeni transfer Ndiaye'ye ilk 11'de görev verdi.

Devre arasında İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan Senegalli futbolcu, ilk kez bordo-mavili takım formasını giydi.

Taraftar ilgisi az

Trabzonsporlu taraftarlar, hafta içi ve geç saatte olması nedeniyle Yukatel Denizlispor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.

Medical Park Stadyumu tribünlerinin önemli bölümü boş kalırken, maçı izlemeye gelen taraftarlar ise müsabaka öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi.

Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu.

Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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