Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor - Son Dakika Spor

Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor

7 saat önce

Almanya'daki bir hastanede ameliyat edilen Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor.

Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor, System.String[]

Almanya'daki bir hastanede ameliyat edilen Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulu üyesi Eda Lermi Zorer'in, iki gün önce Almanya'da başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcu Ahmet Canbaz'ı hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Canbaz'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Zorer'in, genç oyuncunun en kısa zamanda aralarına dönmesi temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Operasyonda, dış yan bağında oluşan kısmi yırtık dikilen futbolcunun 6 hafta özel dizlik kullanması, yaklaşık 4 ay da rehabilitasyon dönemi geçirmesi gerektiği bildirilmişti.

Ahmet Canbaz, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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