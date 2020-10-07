Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen: Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum - Son Dakika

Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen: Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum

07.10.2020 09:58
Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen: Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum, System.String[]

"Milli takımda güzel bir uyum var""Trabzonspor'da yeni bir serüvene başladık""Hedef A Milli Takım""Milli takımda kazandığınız her maç önemli ve değerli""Trabzonspor'da değişen sadece isimler oldu" İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, Trabzonspor'un ve Ümit Milli Takım'ın genç stoperi...

"Milli takımda güzel bir uyum var"" Trabzonspor'da yeni bir serüvene başladık""Hedef A Milli Takım""Milli takımda kazandığınız her maç önemli ve değerli""Trabzonspor'da değişen sadece isimler oldu" İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, Trabzonspor'un ve Ümit Milli Takım'ın genç stoperi Hüseyin Türkmen, hem milli takım, hem de Trabzonspor'daki hedefleri ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na Özel açıklamalarda bulundu. Türkmen, "Trabzonspor'da yaşayabileceğim en büyük başarıları yaşamak istiyorum. Bu mutluluğu, bu sevgiyi, bu heyecanı taraftarımıza ve şehrimize yaşatmak istiyorum" dedi."MİLLİ TAKIMDA GÜZEL BİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ"Ümit Milli Takım'daki ortamında güzel olduğuna vurgu yapan Türkmen, "Takım arkadaşlarımızla çok güzel bir uyum içerisindeyiz.  Takım arkadaşlarımızın da desteğiyle her geçen gün daha iyi bir performans sergiliyoruz. Son maçımızı da çok iyi bir oyunla kazanıştık. Şimdi önümüzde İngiltere maçı var oraya odaklanacağız" diye konuştu. "TRABZONSPOR'DA DEĞİŞİEN SADECE İSİMLER OLDU"Bordo mavili takımdan bir çok oyuncunun ayrılması ve yerlerine de yeni transferlerin gelişin değerlendiren Türkmen, "Trabzonspor'da değişenin sadece isimler oldu takım aynı takım şehir aynı şehir. Hocamız ve arkadaşlarımız şehri bilen insanlar. Hepsi takıma uyum sağlamaya çalışıyor. Yeni bir taktiğimiz var ve yeni bir serüvene başladık" dedi. "HEDEF A MİLLİ TAKIM "Türkiye A Milli Takımı'nda çok önemli isimlerin olduğunu dile getiren genç stoper, "Hepsi çok yetenekli ve iyi futbolcular. Ben de inşallah o seviyeye gelebileceğimi düşünüyorum. O seviyeye geldiğimde de zaten A Milli Takım'da olacağım" açıklamasında bulundu."TRABZONSPOR'DA EN BÜYÜK BAŞARILARI YAŞAMAK İSTİYORUM"Kariyer hedefinin her zaman en iyi olmak olduğunu belirten Türkmen,  "Herkesin hedefi en iyisi olmaktır. Benim hedefim de o. O yüzden çalışıyorum. Trabzonspor'da yaşayabileceğim en büyük başarıları yaşamak istiyorum.  Bu mutluluğu bu sevgiyi bu heyecanı taraftarımıza ve şehrimize yaşatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. "MİLLİ TAKIMDA KAZANDIĞIMIZ HER MAÇ ÖNEMLİ"

Milli takım formasını giymenin büyük bir gurur olduğunu söyleyen Türkmen, "Milli takımla kazandığımız her maç bizim için çok önemli ve değerli. Kimi insanlar ülkesine hizmet etmek için cephede savaşır, kimisi de bizim gibi milli bayrağımızı milli duyguları en iyi şekilde yaşatmaya çalışır. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen: Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum
Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen: Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen: Trabzonspor'da büyük başarılar yaşamak istiyorum - Son Dakika Spor

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