Trafiğe 2 Ayda 281 Kurban

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın ilk iki ayında meydana gelen 63 bin 320 trafik kazasında 281 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 bin 691 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın ilk iki ayında meydana gelen 63 bin 320 trafik kazasında 281 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 bin 691 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yapılan tüm uyarı ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, trafik canavarına davetiye çıkarıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019'un Şubat ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 28 bin 221 kazada 16 bin 111 kişi yaralandı, 121 kişi hayatını kaybetti. Yılın iki aylık döneminde ise ülke genelinde 63 bin 320 trafik kazasında 281 kişi öldü, 33 bin 691 kişi yaralandı. Kazalardan 4 bin 73'ü yayaya çarpma, 61'i hayvana çarpma, 334'ü de duran araca çarpma şeklinde meydana geldi. Yılın iki aylık dönemindeki 21 bin 566 kazaya sürücü kusuru sebep olurken, bin 988 kazaya yaya, 342 kazaya araç, 168 kazaya yol, 228 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk iki ayındaki kazalardan 572'si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, "taşıt giremez" trafik işareti bulunan yerlere giren 513 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 363 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 224 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.



BURSA'DA İKİ AYDA BİN 239 KİŞİ YARALANDI



Resmi verilere göre yeni yılın Ocak-Şubat döneminde Ankara'da 16, Bursa'da 6, İstanbul'da 19 ve İzmir'de 14 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2 bin 99 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da bin 239 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını belirtti. İki aylık dönemde ülke genelinde 1 milyon 990 bin 652 sürücü ve yayaya 612 milyon 542 bin 334 lira ceza kesildi. İki aylık dönemde alkol alıp direksiyona geçen 22 bin 456 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 157 bin 51 araç trafikten men edildi. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Dernekten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekti.



(İHA)

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