Son Dakika Haberleri: Trafik Dedektifleri Projesi Manisa'da uygulandı
Son Dakika Ekonomi Trafik Dedektifleri Projesi Manisa'da uygulandı - Son Dakika Ekonomi

Trafik Dedektifleri Projesi Manisa'da uygulandı

6 saat önce

Jandarma Komutanlığı tarafından Opet sponsorluğunda başlatılan Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Manisa'daki öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi Manisa'da uygulandı, System.String[]

Jandarma Komutanlığı tarafından Opet sponsorluğunda başlatılan Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Manisa'daki öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesinde bulunan Hilmi Bakırlı İlköğretim Okulunda verilen eğitim programında İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nezir Yücel, öğrencilere trafik güvenliği ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Yücel, proje ile çocukların trafik konusunda bilinçlendirilmeleri ve sorumlu birer birey olmalarının hedeflendiğini belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızdan beklentilerimiz büyük. Yetiştirdiğimiz trafik dedektifleri binlerce hayatın kararmasını engelleyebilir." dedi.

OPET'in Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Trafik Hizmetleri'nde görevli 135 personel eğitim almış ve görev yaptıkları bölgelerde trafik dedektifliği eğitimleri vermeye başlamıştı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Kırkağaç, Jandarma, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
"Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 00:52:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik Dedektifleri Projesi Manisa'da uygulandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]