Trafik Düzenlemeleri ve Kontroller - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trafik Düzenlemeleri ve Kontroller

10.01.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarındaki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları kesimi 0-7. kilometrelerinde aydınlatma sistemlerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı belli aralıklarla kontrollü kesilerek ulaşım, bir sonraki kavşaktan sağlanıyor. Çalışmalar 21.00-05.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları sebebiyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma Çifteler istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometrelerinde (Kocayatak Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin menfez çalışması nedeniyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerindeki Nefise Akçelik Tüneli Samsun yönü tünel çıkışında gizli buzlanma sebebiyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Beşir-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım, soldaki yoldan gidiş ve geliş şeklinde iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35. kilometresinde (Soğuksu Mahallesi) yapılan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Düzenlemeleri ve Kontroller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunun YPG’den temizlediği Eşrefiyye böyle görüntülendi Suriye ordusunun YPG'den temizlediği Eşrefiyye böyle görüntülendi
Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Mekke’de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye’deki evime yaptıracağım Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime yaptıracağım
Diyanet’ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe İşte şartlar Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar
Üniversite öğrencisi kız ’’Beni çarşıya bırak’’ dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu Üniversite öğrencisi kız ''Beni çarşıya bırak'' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
07:22
Operasyon YPG’yi böldü İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 09:46:37. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Düzenlemeleri ve Kontroller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.