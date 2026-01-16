Trafik Güvenliği İçin Örnek Davranış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Trafik Güvenliği İçin Örnek Davranış

Trafik Güvenliği İçin Örnek Davranış
16.01.2026 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Kadir Emin Gürsoy, kar nedeniyle kapanan levhaları temizleyerek ödüllendirildi.

Samsun'da etkili olan son kar yağışı sırasında trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla levhaları temizleyen Hasköy Ortaokulu öğrencisi Kadir Emin Gürsoy, karne günü dolayısıyla polis ekipleri tarafından ziyaret edilerek ödüllendirildi.

Trafik Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, kar yağışı nedeniyle üzeri kapanan trafik levhalarını temizleyerek muhtemel kazaların önüne geçilmesine katkı sağlayan Hasköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kadir Emin Gürsoy'un (12), sergilediği örnek davranış takdir topladı. Gürsoy'un bu duyarlı hareketi üzerine, karne günü vesilesiyle okulda anlamlı bir program düzenlendi.

Programa, trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı başta olmak üzere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen emniyet yetkilileri, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekerek, gösterilen duyarlılığın topluma örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Etkinlikte, trafik bilinci ve toplumsal sorumluluk anlamında sergiledikleri davranış nedeniyle öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödüller takdim edildi. Öğrenciler ise kendilerini ziyaret eden polis ekiplerine teşekkür ederek, trafik güvenliği konusunda her zaman duyarlı olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yetkililer, bu tür örnek davranışların desteklenmesinin ve genç yaşta trafik bilincinin kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emin Gürsoy, 3-sayfa, Trafik, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Trafik Güvenliği İçin Örnek Davranış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti
Fenerbahçe’den seçim için yeni açıklama Fenerbahçe'den seçim için yeni açıklama
Inter’den Galatasaray’ın teklifine cevap Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 20:56:44. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Güvenliği İçin Örnek Davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.