Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
43 dakika önce
- Kaza yerinden detaylar Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Kaza yerinden detaylar Adıyaman
'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı
ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ünal Çalışkan'ın kullandığı 02 EA 091 plakalı otomobil ile Kenan K. idaresindeki 02 BC 121 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile yolculardan Ali Sözdemir yaralandı.
Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sözdemir, kurtarılamadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:19 Kaynak: AA
Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
Türkiye'nin En Borçlu Belde Belediyesiydi, 10 Senede İmkansızı Başardılar
Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti