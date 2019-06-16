Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 10 yaralı
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Trafik kazası: 10 yaralı

1 saat önce

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyyüp Sarsıcı (42) idaresindeki 34 UN 8073 plakalı otomobil, Siirt- Tillo çevre yolu kavşağında Abdulsamet Çetin'in (24) kullandığı 51 AL 320 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Hatice (37), Muhammed Umeyir (11) ve Sümeyye Sarsıcı (7) ile Sait Hilye (14) ve Seycan Gölotoğlu (27) ile kamyonette bulunan Aysel (6), Gülsüm (37) ve Yusuf Çetin (22) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Seycan Gölotoğlu ve Hatice Sarsıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Trafik kazası: 10 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:34 Kaynak: AA
Hatice Çarpar, Tillo, Siirt, Güncel
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