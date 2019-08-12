Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - ZONGULDAK
Son Dakika Güncel Haber

Trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - ZONGULDAK

10 dakika önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Sivriler beldesi mevkisinde Tunahan A'nın kullandığı 67 EU 228 plakalı otomobil, yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşlarca, sürücü ile beraberindeki Özen K. (26), Yasin A. (9), Özcan K. (19) ve Halil İbrahim K'yi (16) araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada olay yerinde görüntü ve fotoğraf almaya çalışan basın mensuplarına yaralıların yakınları tepki gösterdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi
Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu Marmara Adası'nda orman yangını! Yangın yerleşim yerine ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 18:27:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - ZONGULDAK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]