Trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - ZONGULDAK
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:16 Kaynak: AA
Sivriler beldesi mevkisinde Tunahan A'nın kullandığı 67 EU 228 plakalı otomobil, yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşlarca, sürücü ile beraberindeki Özen K. (26), Yasin A. (9), Özcan K. (19) ve Halil İbrahim K'yi (16) araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada olay yerinde görüntü ve fotoğraf almaya çalışan basın mensuplarına yaralıların yakınları tepki gösterdi.
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