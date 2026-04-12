Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
12.04.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Çin’de trafik kazası geçiren bir kadının yerde uzun süre yardım beklemesine rağmen kimsenin müdahale etmemesi tepki çekti. O anlar kameraya yansırken, çevredeki vatandaşların uzak durduğu görüldü. Ülkede geçmişte yardım eden kişilere cinsel taciz gerekçesiyle dava açılması, insanların müdahale etmekten çekinmesine neden olan başlıca etken olarak yeniden gündeme geldi.

Çin’de meydana gelen trafik kazasının ardından yerde hareketsiz şekilde yatan bir kadına kimsenin yardım etmemesi büyük tepki topladı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, ülkede tartışmalı bir gerçeği yeniden gündeme taşıdı.

YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Görüntülerde, kazanın ardından yolda yatan kadının uzun süre yardım beklediği, çevreden geçen araç ve yayaların ise müdahale etmeden yollarına devam ettiği görüldü. Kadının çevresinde kalabalık oluşmasına rağmen kimsenin ilk yardım girişiminde bulunmaması dikkat çekti.

CİNSEL TACİZ DAVALARI AÇILDI

Ülkede daha önce yaşanan olaylarda, bazı kazazedelerin kendilerine yardım eden kişilere sonradan “cinsel taciz” gerekçesiyle dava açması, vatandaşların müdahale etmekten çekinmesine neden oluyor. Bu durum, toplumda yardım etmenin riskli olduğu yönündeki algıyı güçlendiriyor.

Sosyal medyada kısa sürede infial yaratan görüntüler, hem insani duyarlılık hem de hukuki sistem üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:45:45. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.