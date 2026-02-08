Trafik Kazası: Yönetim Kurulu Başkanı Hayatını Kaybetti

İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın yaşamını yitirmesine ilişkin 76 yaşındaki sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 1 Nisan'da Kuşadası-Seferihisar kara yolunda yaya Kayhan'ın (56) trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin sürücü Talip B. hakkında iddianame hazırladı.

Talip B'nin ifadelerine de yer verilen iddianamede, sanığın yaşlı olmasından dolayı aracı yavaş kullandığını, yolda yürüyen bir yaya görmediğini, seyir halindeyken kasada bulunan su bidonlarından çıkan ses nedeniyle kazayla ilgili bir ses duymadığını söylediği aktarıldı.

Talip B'nin olay yerinden 3 kilometre sonra jandarma ekiplerince durdurulduğunu ve kaza yaptığını orada öğrendiğini anlattığı kaydedilen iddianamede, sanığın alkolsüz olduğu ve aracındaki far ile ikiz aynalarının kaza nedeniyle kırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Kamyonetin kaza yerini terk etmesi sebebiyle kaza yerinde araç konumlu bir ölçüm yapılamadığı belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Kaza anını ters istikamette gören güvenlik kamerasının incelendiği, sürücünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1-a maddesi gereğince 'sürücünün geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi'nden kusurlu olduğu, yaya maktul Mustafa Kayhan'ın herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı kanaatine dair trafik kazası tespit tutanağı tanzim edilmiştir."

İddianamede sürücünün asli kusurlu olduğu belirtildi

İddianamede, dosyanın kusur durumunun tespiti amacıyla İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildiği, raporda Talip B'nin asli kusurlu, maktul Kayhan'ın kusursuz olduğu ifade edildi.

Kayhan'ın otopsi raporunda, ölümünün genel beden travmasına bağlı kafa ve iç organ yaralanması sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.

Talip B'nin, trafik kurallarının getirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek Kayhan'ın trafik kazasında ölmesine sebebiyet vermek suretiyle "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediği belirtilen iddianame, Seferihisar 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İzmir'de 1 Nisan 2025'te, Talip B'nin kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde yaya Mustafa Kayhan'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kazadan sonra olay yerinden aracıyla uzaklaşan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde ekiplerce durdurularak gözaltına alınmış, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, 30 Nisan 2025'te serbest bırakılmıştı.