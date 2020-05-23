Trafik kazasında ölen gençlik kolları başkanı toprağa verildi - Son Dakika

Doğukan Çam, Gergeme Mahallesi'nde dün gece yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Törene Çam'ın ailesi ve yakınları, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun , Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Önder Narin, İlçe Başkanı Ramazan Koç , AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ile vatandaşlar katıldı.

Çam için Gergeme Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti