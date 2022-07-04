Son dakika haberleri... Trafik kazasında ölen hemşire son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Trafik kazasında ölen hemşire son yolculuğuna uğurlandı

04.07.2022 15:03

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki hemşire Elmas Yıldırım'ın cenazesi, Tokat'ta defnedildi.

Sivas'ta, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki hemşire Elmas Yıldırım'ın cenazesi, Tokat'ta defnedildi.

Yıldırım'ın cenazesi, yakınları tarafından Sivas'tan alınarak Tokat'a getirildi.

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende helallik alınmasının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Dikmenler Mezarlığı'na nakledildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verildi.

Yıldırım'ın yaklaşık 7 ay önce de engelli çocuğunun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Göksal Yıldırım (56) idaresindeki otomobilin dün Sivas- Erzincan kara yolunun Beğendik köyü mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Elmas Yıldırım, Mehmet Turunç (35) ve Betül Turunç (31) olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü ise yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Trafik kazasında ölen hemşire son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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