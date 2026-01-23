Trafik Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Trafik Tartışması Kanlı Bitti

23.01.2026 13:59
Pendik'te motokuryeye çarparak yaralayan Vedat Kızıl'a 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Esra GÜNTEPE/ Pendik'te, trafikte tartıştığı motokuryeyi otomobiliyle çarparak yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl'a, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Olay, 8 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Çamşeşme Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosikletli kurye Fatih Ferah arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletli kurye, otomobilin sağ aynasını kırdı. Duruma öfkelenen sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeyi ezdi. Motosikletli kurye Fatih Ferah öndeki çekici ile Vedat Kızıl'ın aracının arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yakalanan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Şüpheli Vedat Kızıl'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü celse duruşmaya Fatih Ferah, avukatı Haydar Uysal ve sanık Vedat Kızıl ve vekilleri Onur Şahinkaya ve Gökçe Dönmez katıldı.

'İRADEM DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ'

Duruşmada savunma yapan Vedat Kızıl, "Ben iddia edilen suçu işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum, yaşanan olay için çok üzgünüm fakat bu olay benim iradem dışında gerçekleşen bir çok olayın peşi sıra gelen olay olarak meydana gelmiştir. Üzgünüm" dedi.

'CEZALANDIRILMASINI İSTERİM'

Mağdur Fatih Ferah ise, "Ben sadece insanlık yaptım. Karşılığında böyle bir olay oldu. Sanığın cezalandırılmasını isterim" dedi.

7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ'

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kızıl'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Kararda, sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Kaynak: DHA

14:14
