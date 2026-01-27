Trafik Uyarısı: Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Trafik Uyarısı: Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

27.01.2026 08:34
Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı, sürücüler dikkatli olmalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42 ve Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48 ve Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

