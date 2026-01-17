Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

17.01.2026 08:45
Karayollarında yapım ve onarım nedeniyle trafikte yavaşlama ve işaretlere uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması sebebiyle emniyet sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol şeritten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları kesimi 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü devam ediliyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Akçaabat-Trabzon yönünden tek şeritten sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Siirt-Eruh yolunun 13-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yer yer tek şeritten, yer yer bölünmüş yoldan sağlanıyor.

Kaynak: AA

