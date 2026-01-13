Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı Kavşağı ana yol üst geçit köprüsünde 21.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek derz onarım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılacak.

Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerinde Babadağ Kavşağı'ndaki alt geçit çalışmaları nedeniyle iki yönü de trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın-Denizli istikametindeki servis yollarından sürdürülüyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli gerçekleştiriliyor.

Siirt-Eruh yolunun 13-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı yer yer tek şeritten, yer yer bölünmüş olarak sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35. kilometresinde (Soğuksu Mahallesi mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.