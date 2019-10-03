Son Dakika Haberleri: Trafikte kavga eden sürücüler benzin istasyonunda birbirine girdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trafikte kavga eden sürücüler benzin istasyonunda birbirine girdi

1 saat önce

Sarıyer'de trafikte tartışan iki araç sürücüsü, benzin istasyonuna girerek kavga etti.

Trafikte kavga eden sürücüler benzin istasyonunda birbirine girdi, System.String[]

Sarıyer'de trafikte tartışan iki araç sürücüsü, benzin istasyonuna girerek kavga etti. Silahların kullanıldığı olayda 5 kişi yaralandı. Benzin istasyonundaki dehşet anları kameralara yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay 24 Eylül günü 02.00 Seyrantepe TEM Oto'nda yaşandı. Trafikte seyreden iki araç şoförü yol verme nedeniyle tartıştı. Birbirlerinin üzerine araç süren sürücüler, devamında benzin istasyonunda girdi. Burada sürücüler ve araçlarda bulunan arkadaşları birbirine girdi. Benzin istasyonunun market kısmında devam eden kavgada 5 kişi darp nedeniyle yaralandı.


Benzin istasyonundaki dehşet anları kameralara da yansıdı. Görüntülerde kavga eden şahıslar benzin istasyonunun market kısmına giriyor. Burada devam eden kavgada iki şahsın elindeki silah dikkat çekiyor. Yaşanan kavga sırasında büyük panik yaşayan market çalışanları ise dışarı kaçıyor.


Konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevliler, olaya karıştığı tespit edilen Ersin V. (27), İsmail A. (23), Murat Cihan A. (20), Ali Rıza A. (24), Murat Gül A. (27) ve İpek A. (22) isimli 6 şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerden İsmail A. ve Murat Cihan A.'nın üst aramasında olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınanlardan İpek A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adliyeye sevk edilen Ersin V. ve Ali Rıza A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlılardan İsmail A, Murat Cihan A. ve Murat Gül A. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Sarıyer, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Benzin istasyonunda dehşet anları kamerada
Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır Balkondan hurda verirken elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapılan genç kadın hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:25:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafikte kavga eden sürücüler benzin istasyonunda birbirine girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]