Trafikte korna kavgası: Motosikletli kurye saldırıya uğradı - Son Dakika
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Trafikte korna kavgası: Motosikletli kurye saldırıya uğradı

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Sipariş yetiştirmek için yola çıkan motosikletli kurye, trafikte yaşanan tartışmanın ardından saldırıya uğradı. Önüne aniden çıkan plakasız üç tekerlekli motosiklete korna çalan kurye, araçtan inen sürücünün tehditleri ve fiziksel müdahalesiyle yere düştü. Kurye saldırıya karşılık vermezken, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

Siparişe giden motosikletli kurye, trafikte önüne aniden çıkan plakasız üç tekerlekli motosiklete korna çalınca saldırıya uğradı. Korna sesine öfkelenen sürücü, aracından inerek kuryenin üzerine yürüdü ve tehditler savurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan uzaklaştırılırken, kurye olay yerinden ayrıldı.

KORNA SESİNE ÖFKELENDİ, KURYENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İddiaya göre olay, sipariş götürmek üzere yolda ilerleyen motosikletli kuryenin önüne plakasız üç tekerlekli bir motosikletin aniden çıkmasıyla başladı. Kurye, tehlikeli manevra yapan sürücüye korna çaldı.

Korna sesine öfkelenen sürücü aracından inerek kuryenin yanına geldi. Tehditler savuran saldırgan, ardından kuryeyi iterek motosikletiyle birlikte yere düşürdü.

KURYE KARŞILIK VERMEDİ

Yere düşen kurye, saldırgana karşılık vermek yerine ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Kurye, "Tamam abi, istemiyorum, Allah aşkına..." diyerek saldırganı yatıştırmaya çalıştı.

O sırada çevrede bulunan vatandaşlar ve kuryenin yanındaki diğer sürücüler araya girerek saldırganı uzaklaştırdı. Yere devrilen motosiklet de çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı.

"GELİYOR, KAÇ BELADAN!"

Çevredekiler, saldırganın yeniden yaklaşmasından endişe ederek kuryeye olay yerinden uzaklaşmasını söyledi. Vatandaşların, "Geliyor, kaç beladan! Git oğlum, kaç!" sözleriyle kuryeyi bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

"EHLİYETİMDEN VE İŞİMDEN OLMAMAK İÇİN KARŞILIK VERMEDİM"

Yaşadıklarını anlatan kurye, saldırıya karşılık vermemesinin nedenini de açıkladı. Kurye, "Karşılık vermedim; ehliyetimden, işimden ve ekmeğimden olmamak için" dedi.

KavgaSon Dakika

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