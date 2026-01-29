Trafikte Tehlikeli Şerit İhlali - Son Dakika
Trafikte Tehlikeli Şerit İhlali

Trafikte Tehlikeli Şerit İhlali
29.01.2026 10:41
Karasu'da bir araç, şerit ihlali yaparak tehlikeli bir geçiş gerçekleştirdi. Kaza öncesi anlar kaydedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 kara yolunda şerit ihlali yapan bir otomobil, sağ şeritte ilerleyen aracı silme mesafeyle geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücünün hayatını hiçe saydı. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

D-650 kara yolu Karasu ilçesi Limadere Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünü ismi öğrenilemeye 54 AIT 055 plakalı hafif ticari araç, şerit ihlali yaparak sağ şeritte ilerleyen otomobili silme mesafeyle geçerek hem kendi canını hem de diğer sürücünün hayatını hiçe saydı. İki araç arasındaki mesafenin neredeyse yok denecek kadar az olduğu tehlikeli geçiş, adeta kazaya davetiye çıkardı. Araç kamerasına yansıyan trafikteki tehlikeli anlar, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sağ şeritte ilerleyen otomobili silme mesafede geçerek bir süre orta şeritte gitmesi, sinyal vermeden sağa şeride ardından sol şeride geçerek ilerlemesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Karasu, Kaza, Son Dakika

11:41
