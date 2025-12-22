Hiç umursamadı! Ters istikamette ilerledi, kendi canını bile hiçe saydı

Karabük'te akan trafiğe rağmen ters istikamette ilerleyen elektrikli araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Karabük- Kastamonu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli araç sürücüsü yoğun trafik akışına rağmen ters yönde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

UMURSAMADAN TERS YÖNDE İLERLEDİ

O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ters yönde ilerleyen aracın uzun süre trafiği tehlikeye düşürdüğü, daha sonra bir kavşaktan dönüş yaparak kendi istikametine geçtiği görüldü.