Hiç umursamadı! Ters istikamette ilerledi, kendi canını bile hiçe saydı
Hiç umursamadı! Ters istikamette ilerledi, kendi canını bile hiçe saydı

Hiç umursamadı! Ters istikamette ilerledi, kendi canını bile hiçe saydı
22.12.2025 19:57
Hiç umursamadı! Ters istikamette ilerledi, kendi canını bile hiçe saydı
Karabük-Kastamonu kara yolunda, yoğun trafik akışına rağmen ters istikamette ilerleyen elektrikli araç, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te akan trafiğe rağmen ters istikamette ilerleyen elektrikli araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Karabük- Kastamonu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli araç sürücüsü yoğun trafik akışına rağmen ters yönde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

UMURSAMADAN TERS YÖNDE İLERLEDİ

O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ters yönde ilerleyen aracın uzun süre trafiği tehlikeye düşürdüğü, daha sonra bir kavşaktan dönüş yaparak kendi istikametine geçtiği görüldü.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Hiç umursamadı! Ters istikamette ilerledi, kendi canını bile hiçe saydı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hiç umursamadı! Ters istikamette ilerledi, kendi canını bile hiçe saydı - Son Dakika
