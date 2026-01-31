Traktör Altında Can Pazarı

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinin önünde el frenini çekmediği traktörünün hareket etmesi sonucu altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca köyünde Hüseyin Öztürk (76), evinin önündeki kapıyı açmak için traktöründen indi. El freni çekilmeyen traktör bu sırada hareket ederek, Öztürk'ün üzerinden geçti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cenazesi, jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - EDİRNE