Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde römorku kum yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Acar (65) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
BURSA'nın Orhaneli
ilçesinde römorku kum yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Acar
(65) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün Karıncalı
Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Dinçer yönetimindeki 16 SH 312 plakalı, römorku kum yüklü traktör, virajı alamayarak devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Dinçer ile yanındaki Mehmet Acar yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa
Çekirge Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evli ve 5 çocuk babası Mehmet Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken sürücü Mehmet Dinçer'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:00 Kaynak: DHA
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