Traktör İlanıyla Dolandırıcılık: 5 Yıl Hapis

04.02.2026 18:38
Adana'da ikinci el traktör kasası satışıyla dolandırıcılık yapan sanığa 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Adana'da internet üzerinden ikinci el traktör kasası satışı ilanıyla bir kişiyi 9 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 5 yıl 5 ay hapis ve 40 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.Ş. ve müşteki Y.G. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki Y.G'nin internet sitesinde ikinci el traktör kasası ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık R.Ş'nin, kendi banka hesabına 9 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın Y.G. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, R.Ş'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki Y.G. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık R.Ş'yi 5 yıl 5 ay hapis ve 40 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

