Traktör şarampole uçtu dayı öldü, yeğen yaralandı - Son Dakika

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, kontrolden çıkarak 10 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücü Hasan Işık (68) yaşamını yitirdi, yanındaki yeğeni Hamit Durmuş (43) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında kırsal Çamköy ile Dampınar mahalleri arasında meydana geldi. Germencik ilçe merkezinden Habiler Mahallesi yönüne giden Hasan Işık'ın kullandığı 35 M 2352 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak, yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Işık yaşamını yitirirken, çamurlukta yolculuk yaptığı belirlenen yeğeni Hamit Durmuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralı Durmuş sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Evli ve 4 çocuk babası Işık'ın cesedi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan Hasan Işık'ın yakınları sinir krizi geçirdi.