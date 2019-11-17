Traktör üzerinde tehlikeli yolculuk

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, traktörde tehlikeli yolculuk fotoğraflara yansıdı.

İslahiye- Hassa kara yolundaki hareket halindeki plakasız traktörde bir çocuk, sürücünün ayağının yanındaki kısımda, kadın ise traktörün römorkunda kurulu demir iskele üzerinde yolculuk yaptı.

Çevredeki vatandaşlar ve seyir halindeki araçlar, bu kişilerin yolculuğunu hayretle izledi.

Diğer araçlardaki bazı yolcular tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarıyla kaydederken, bu şekilde kilometrelerce ilerleyen traktör, gözden kayboldu.