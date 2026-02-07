MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TRAKTÖRLERLE KURTARILDI
Salihli ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu su basan Yeşilova Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalanlar traktörlerle kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Ayrıca ahırlar da sular altında kaldı. Mahallede su tahliye ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Durasıllı Mahallesi'nde ise taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Traktörlerle Su Baskınında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
