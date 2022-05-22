Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı - Son Dakika
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Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı

22.05.2022 17:08
Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı

Traktöre takılı emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı.

Traktöre takılı emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı.

Kaza, Bandırma istikametinden Erdek istikametine gelirken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 10 AHC 345 plakalı traktör, Murat Bayırı mevkiinde takla attı. Arkasında takılı bulunan damperli römorku ile birlikte yan yatan traktörün sürücü koltuğu üzerinde bulunan güvenlik demiri traktör sürücüsü M.K'nin ezilmesini önledi.

Kazadan sonra sürünerek traktör altından çıkan M.K., ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BALIKESİR

Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı
Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı
Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI
Kaynak: İHA

Traktör, Erdek, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün emniyet demiri sürücünün hayatını kurtardı - Son Dakika


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