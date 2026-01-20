Trakya'da Aralık'ta 8,8 Bin Konut Satıldı

Trakya'da aralık ayında 8 bin 834 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 6 bin 534, Edirne'de 1244, Kırklareli'nde ise 1056 konutun satışı gerçekleşti.
