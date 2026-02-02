Trakya'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi - Son Dakika
Trakya'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Trakya\'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi
02.02.2026 11:01
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de kar nedeniyle eğitime ara verilirken, motosiklet trafiği yasaklandı.

TRAKYA'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar ve fırtına uyarısında bulunduğu Trakya'da kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı kesimlerinde etkili oldu. Kar, Edirne il merkezi ve ilçelerini beyaza bürüdü. Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, Keşan ilçesinde ise taşımalı okullarda eğitime bugün ara verildi. Edirne Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin bugün trafiğe çıkışını yasakladı. Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak, trafik seyir ve can güvenliği açısından alınan karar kapsamında, motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet, motokuryeler için bugün (02.02.2026) saat 09.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar trafiği çıkışları yasaklanmıştır. Oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin güvenliği için dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Kar yağışı Tekirdağ'ın yüksek kesimlerini etkisi altına aldı. Malkara ile Saray ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

KIRKLARELİ'DE 4 İLÇEDE TATİL

Kırklareli'de etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçe, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Valilik, karın etkisini sürdürmesi nedeniyle il genelinde taşımalı okullarda da bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğü bölgede hava sıcaklığı da düştü. Hava sıcaklığı Edirne'de eksi 2, Kırklareli'de eksi 1 ve Tekirdağ'da 1 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trakya'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Trakya'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi - Son Dakika
