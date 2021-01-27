Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Trakya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Edine Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, yağış nedeniyle yolların kapanmaması için dün geceden bu yana iş makineleriyle temizlik çalışması yapıyor.

İlçelerden Uzunköprü'ye bağlı Çalıköy ve Gemici, Lalapaşa'ya bağlı Küçünlü, Hacılar ve Kalkansöğüt köyleri ile Demirköy ve Doğanköy arasındaki yollarda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 10, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5 santimetreye ulaştı.

İl genelinde 38 köy yolu kardan kapandı. Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Tekirdağ merkez ve ilçelerinde de kar yağışı devam ediyor. Özellikle Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tekirdağ-Edirne ile Tekirdağ-Şarköy kara yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçelerinde de yağış etkili oluyor.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AA muhabirine, ilçede buzlanmaya karşı solüsyon çalışmalarına başladıklarını belirterek, "2 tuzlama makinesi, solüsyon tankı, 2 kar küreme aracı, 3 kepçe, 2 kamyon ve 2 greyder ile 23 personelden oluşan kışla mücadele ekibimiz, 24 saat esasına göre görevinin başında. Ekiplerimiz, önceden belirlenen kritik noktalarda herhangi olumsuzluk ya da kaza yaşanmaması için tedbirleri aldı." dedi.