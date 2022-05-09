Trakya Ensemble, Kadıköy'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Ensemble, Kadıköy'de müzikseverlerle buluşacak

09.05.2022 16:45
Trakya Ensemble, Kadıköy'de müzikseverlerle buluşacak

Trakya Ensemble,Kurukahveci Mehmet Efendi desteği ile her pazar düzenlenen Kahve Konserleri'nde sahne alacak.

Trakya Ensemble,Kurukahveci Mehmet Efendi desteği ile her pazar düzenlenen Kahve Konserleri'nde sahne alacak.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı akademisyenlerinden oluşan topluluk, 15 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde konser verecek.

Prof. Ahmet Hamdi Zafer tarafından 2015'te kurulan topluluk, F. Schubert'in "Alabalık Beşlisi" olarak anılan Piyanolu Beşli La Majör D. 667 Alabalık" eseriyle M. Pekov'un "Tango", Goran Bregovic'in "Tango" adlı eserlerini yorumlayacak.

Konsere gelenler, Kurukahveci Mehmet Efendi'nin "1871-2021 Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları'nın 150 Yılı" kitabını da Süreyya Operası fuaye alanında inceleyebilecek.

YORUMLAR
500
Üçüncü UIPM Dünya Kupası etabı Bulgaristan'da başlıyor Üçüncü UIPM Dünya Kupası etabı Bulgaristan'da başlıyor Vakıf Haftası kapsamında el sanatları sergisi açıldı Vakıf Haftası kapsamında el sanatları sergisi açıldı

Devlet Konservatuarı, Trakya Bölgesi, Konser, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Ensemble, Kadıköy'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Azra'yı katledip 13 parçaya ayıran cani, mahkemede konuştu: İstemeden ölümüne neden oldum
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
16:30 Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a "Gülşen" benzetmesi
16:29 Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
16:22 Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi
16:21 İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı
16:20 Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı
16:11 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!
16:08 Bitcoin sert çakıldı! Son 10 ayın en düşük seviyesinde
16:02 Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:51:40. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Ensemble, Kadıköy'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement