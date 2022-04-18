Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

18.04.2022 09:54

Tekirdağ'da il merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oluyor.

Tekirdağ'da il merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oluyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İlçelerde de sağanak aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Kentin Ganos Dağı gibi yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar etkili oluyor.

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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