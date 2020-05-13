Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Mehdiyev'in çevirisiyle, "Rus geceleri" romanı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Mehdiyev'in çevirisiyle, 'Rus geceleri' romanı... - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Mehdiyev'in çevirisiyle, "Rus geceleri" romanı...

6 saat önce

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Mehdiyev'in, Rusça'dan Türkçe'ye çeviri kitabı yayımlandı.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Mehdiyev'in çevirisiyle,

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Mehdiyev'in, Rusça'dan Türkçe'ye çeviri kitabı yayımlandı.


Ünlü Rus düşünür ve yazar Vladimir Odoyevski'nin, "Rus Geceleri" adlı romanının, Rusça'dan Türkçe'ye tercümesi olan ve merakla beklenen eser, kısa bir süre önce okuyucularla buluştu. Rusça aslına uygun olarak Türkçe'ye çevrilen ve Rus düşünce tarihinin en önemli edebi eserlerinden birisi olan roman, Hayat Yayınları arasında çıktı.


İlk kez Türkçe olarak yayımlanan eserin, ülkemizde genel anlamda edebiyata ilgi duyan ve özel anlamda Rus düşünce ve edebiyatı üzerine çalışanlar için önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Kimyadan jeolojiye, tarihten edebiyata, resimden müziğe, insan aklının tüm tazammunlarını kendinde barındıran eser, felsefi roman türünün de ilk örneği olarak dikkatleri çekiyor. Bugüne kadar onlarca bilimsel çalışmaya konu olan eserin, "Suç ve Ceza", "İvan İliç'in Ölümü" ve "Doktor Jivago" gibi dünyaca ünlü pek çok esere de ilham kaynağı olduğu biliniyor.


"Rus Geceleri" Romanı hakkında


Rus düşüncesinin özgün isimlerinden Vladimir Odoyevski, edebi yaşamını Rus Geceleri (1844) adlı romanıyla taçlandırmıştır. Roman, alışılmışın dışında felsefe, estetik, müzik, tarih, bilim ve din gibi çeşitli alanları kendinde meczeden bir tür "polifonik" yazın tarzında kaleme alınmıştır. Eserin konusu, dört arkadaşın geceleri bir araya gelerek yaşam ve ölüm, eski ve yeni, basitlik ve karmaşıklık, Doğu ve Batı gibi temel dikotomiler ekseninde hayatın anlamı üzerine yaptıkları tartışmalarından oluşmaktadır. Rus edebi düşüncesinin "Kierkegaard"u olan Odoyevski'nin bu romanı Suç ve Ceza, İvan İliç'in Ölümü, Doktor Jivago gibi dünyaca ünlü pek çok eserin de ilham kaynağı olmuştur. Odoyevski'yi özgür kılan en önemli husus ise diğer yazarlardan farklı olarak hiçbir politik ve düşünsel akım içerisinde yer almamış olmasıdır. Odoyevski, Slavcılığın öncülerinden olan Homyakov'a yazdığı bir mektubunda şöyle der: "Tuhaf bir kaderim var; sizin nazarınızda Batıcı ve ilerlemeci iken Petersburg nezdinde düpedüz gerici ve mistik birisiyim. Böyle görünmem hoşuma gitmiyor değil çünkü bu, hakikate götüren tek bir ince yol üzerinde olduğumun bir işaretidir."


Prof. Dr. Nebi Mehdiyev'den


"Odoyevski, çok yönlü bir fikir adamı olmasının yanı sıra Rus düşünce tarihinde anlaşılması en güç isimlerden birisidir. Kimi görüşlerinin birbiriyle açık bir şekilde çelişmesi günümüzde bile ciddi tartışma konusudur. Odoyevski'nin iç dünyası ve dış dünyayla ilişkisinin en önemli dışavurumu, yirmi yıllık bir birikiminin sonucu olan ve bu arada Türkçeye ilk defa çevrilmekte olan Rus Geceleri adlı romanıdır."


Ünlü edebiyat eleştirmeni Vissarion Belinski'den


"Bizde bu tür yazarların sayısı çok değildir. Knez Odoyevski'nin çelişkileri, sayısız laf cambazlarımızın doğrularından çok daha sahih ve derindir. Odoyevski'nin tüm hayatını tek bir kelimeye sığdırmak mümkündür: Tefekkür." - EDİRNE

Trakya Üniversitesi, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:15 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı         
16:38
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk         
16:37
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı         
16:28
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı         
16:24
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi         
16:18
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel         
16:10
Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu         
16:06
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi         
16:05
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi         
16:02
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi         
15:49
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı         
15:47
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu         
15:45
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı         
15:42
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı         
15:38
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı         
15:35
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı         
15:24
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı         
15:17
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor         
15:16
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu         
15:14
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı         
15:04
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı         
15:02
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor         
15:02
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 17:46:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Mehdiyev'in çevirisiyle, "Rus geceleri" romanı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]