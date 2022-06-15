Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

15.06.2022 11:54
Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci yaşandı.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci yaşandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mezun öğrenciler adına konuşan yüksekokul birincisi Cihan Yel, üniversite eğitiminin öğrenmeyi öğrenme süreci olduğunu belirterek, mezunları güçlü kılan şeyin diplomanın arkasını doldurdukları birikim ve deneyim olduğunu ifade etti.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. İsmail Kılıç da mezunlar için yepyeni yaşam deneyimlerini içinde barındıran bir sürecin başladığını, hak ettikleri diplomaların çok önemli sorumluluklar yüklediğini dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de yaptıkları iş her ne olursa olsun mezunların her zaman en iyisi olmayı hedeflemeleri gerektiğini belirterek, öğrencileri yetiştiren ailelerine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Törene video konferans ile katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da mezun olan öğrencilere hayatta başarılar dileyerek, hayatta çıktıkları yeni yolda tavsiyelerde bulundu.

Konuşmalarının ardından dereceye giren ve mezun olan öğrencilere hediyeleri ve belgeleri takdim edildi. Meslek yeminin edilmesiyle birlikte öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Törene Uzunköprü Kaymakam Vekili Ali Emre Deniz, Belediye Başkan Vekili Ali Bülent Ulusoy, ilçe protokolü, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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