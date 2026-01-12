Tren Minibüse Çarptı, Sürücü Kurtuldu

KIRIKKALE'de tren, bariyeri kapalı hemzemin geçitte minibüse çarptı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, sürücü son anda araçtan inerek kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin geçeceği tren yolundaki bariyeri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan L.T. (35) idaresindeki 71 M 0182 plakalı minibüs, rayda kaldı. Bu sırada hızla gelen tren, hemzemin geçitte kalan minibüse çarptı. Sürücü son anda araçtan inip, kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan L.T. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Haber: Burak CAN/KIRIKKALE,