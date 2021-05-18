Tren rayının aksamını sökerek çalarken yakalandılar - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, tren rayının demir aksamını sökerek, çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alangör Mahallesi'nde tren rayının demir aksamı sökülerek, hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, M.F., S.Y. ve İ.Y.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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